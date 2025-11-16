El expresidente Jordi Pujol, ingresado por una neumonía

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se encuentra ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, según ha adelantado Catalunya Ràdio y ha confirmado la ACN de fuentes próximas. La enfermedad del expresidente llega cuando falta poco más de una semana para el juicio contra él y su familia a la Audiencia Nacional, que empieza el 24 de noviembre.

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) ya hizo una revisión médica a Pujol, de 85 años, para determinar si su estado de salud le permite quedar exento de ir personalmente a Madrid para encarar el juicio, que acabará en mayo.

La defensa del exlíder de la Generalitat alega que su estado de salud no aconseja hacer el viaje. Ahora tiene que ser el tribunal quien decida si el estado de salud es lo bastante delicado para eximir al expresidente de hacer el viaje a Madrid y permitirle declarar por videoconferencia desde Barcelona.

En una entrevista radiofónica, Oriol Pujol aseguró que su padre quiere ir a juicio, pero desde Barcelona: «El cuerpo no le aguanta, puede ser bastante mortal», aseguró Pujol hijo. El exdirigente de CDC afirmaba que está «muy tranquilo» y convencido de que «no habrá ninguna prisión».