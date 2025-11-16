Cae un grupo criminal en Cataluña especializado en empadronamientos falsos y parejas de hecho ficticias

El operativo de la Guardia Civil ha acabado con siete detenidos y 10 investigados en Barcelona, Badalona y CastelldefelsGuardia Civil



La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Cataluña especializado en empadronamientos falsos para conseguir permisos de residencia en extranjeros y parejas de hecho ficticias. La organización llegaba a cobrar 15.000 euros por cada expediente tramitado.

El operativo policial ha acabado con siete detenidos y 10 investigados en las poblaciones de Barcelona, Badalona y Castelldefels. Se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.

La investigación de la Guardia Civil empezó a finales del año pasado al detectar un incremento importante del número de parejas de hecho «irregulares» en la provincia de Barcelona.La operación se bautizó como 'Retorncat' y se localizó el grupo criminal, que ejecutaba tareas de captación de migrantes en situación de vulnerabilidad.

Los investigados conseguían empadronamientos en territorio español y parejas de hecho ficticias a cambio de contraprestaciones económicas elevadas de hasta 15.000 euros por expediente tramitado.

Regularizaban extranjeros extracomunitarios en España y en otros países del territorio Schengen como Alemania, Francia o Bélgica. Utilizaban la falsificación documental e incluso la usurpación de la identidad de mujeres de residentes en España.

El grupo criminal también se encargaba de alojar los migrantes en situación irregular en lugares insalubres y extrema precariedad. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona.