El Govern invierte 16 MEUR para modernizar casales cívicos y comunitarios de toda Cataluña

La Generalitat invertirá 16 MEUR en el bienio 2025/2026 para rehabilitar y modernizar casales cívicos y comunitarios de toda Cataluña. Les obras, a cargo del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y financiadas parcialmente con fondos europeos Next Generation, incrementarán la eficiencia energética de varios equipamientos y crearán 31 nuevas aulas de informática en aquellos centros que no disponían de este recurso.

Entre las principales obras en ejecución, está la renovación del Casal Cívico y Comunitario el Prat de Llobregat-Delta, con una inversión de más de 6 MEUR y la incorporación de sistemas de aerotermia y placas fotovoltaicas, y la reforma integral del Casal Cívico y Comunitario Sant Adrià de Besòs – La Mina, con un presupuesto de 3,5 MEUR.

El centro de la Mina mejorará su accesibilidad y aumentará su superficie útil de 1.527 m² a 2.016 m², reforzando su función como espacio de referencia para el barrio y punto clave del tejido social de este barrio de Sant Adrià de Besòs, según el Departamento de Derechos Sociales.

También sobresalen las obras de mejora y reforma en el Casal Cívico y Comunitario Barcelona – Sant Andreu, especialmente en climatización y accesibilidad, o en el Casal Cívico y Comunitario Sabadell – Centro, centradas en la rehabilitación de ambas fachadas y la redistribución de los espacios interiores, mejorando la eficiencia energética y la accesibilidad.

Entre los proyectos ya finalizados está la Oficina de Asuntos Sociales y Familias de Sant Boi Llobregat, el Casal Cívico y Comunitario Badalona - Colina de Carig, el Casal Cívico y Comunitario Badia del Vallès y el Casal Cívico y Comunitario Reus - la Rambla.

Los proyectos innovadores y de mejora energética más destacados se efectúan en el Casal Cívico y Comunitario Sant Adrià de Besòs – Besòs, con la instalación de placas solares fotovoltaicas sobre una superficie de casi 1.000 m², la cual permitirá reducir el consumo eléctrico y avanzar hacia un modelo de autoconsumo energético; en el Casal Cívico y Comunitario Terrassa - Can Jofresa, con unas obras de reforma, redistribución y climatización valoradas en 575.000 euros; y en la Casa del Mar Vilanova y Geltrú i Casal Cívico y Comunitario Alcanar, que renovarán sus salones de actos para convertirlas en salas 4.0, con tecnología multimedia, iluminación inteligente y nuevos usos culturales y formativos.