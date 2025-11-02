La Cooperativa Cadí celebra 110 años de historia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cooperativa Cadí ha celebrado este octubre sus 110 años de historia, un hito que consolida su trayectoria como referente del cooperativismo agroalimentario en el Pirineo y como pilar fundamental para la vida económica, social y ambiental del territorio.

Homenaje a los orígenes

Los actos conmemorativos empezaron el pasado 2 de octubre con la presentación del libro dedicado a Josep Zulueta Gomis, fundador de la Cooperativa el año 1915, coincidiendo con los 100 años de su muerte. La obra pone en valor la figura de un visionario que lideró la transformación del modelo económico de nuestras comarcas a través del cooperativismo, que permitió generar prosperidad para el campesinado y arraigó la población.

110 años y un proyecto en común

El día 5 de octubre, socios y socias, y personas trabajadoras, compartieron una comida de celebración con la participación de más de 300 asistentes. Durante el acto el Presidente, Jordi Calvet Vila, y la Directora General, Anna Puigcercós Font, destacaron la buena salud de la Cooperativa, su evolución y la fuerza de su capital humano, clave para seguir innovando y creciendo al servicio de nuestro territorio.

Imagen de las celebraciones del 110 aniversario de CadíCadí

Una cooperativa con raíces fuertes y mirada de futuro

Con respecto a su impacto económico, actualmente la Cooperativa está formada por 63 familias ganaderas del Alt Urgell y la Cerdanya, que aportan conjuntamente cerca de 170.000 litros diarios de leche, la cual recoge diariamente y le permite elaborar quesos y mantequilla de gran calidad, reconocidos por el consumidor.

Actualmente la Cooperativa está formada por 63 familias ganaderas del Alt Urgell y la CerdanyaCadí

Cadí es un Grupo que ha facturado 165 millones de euros el último año y cuenta con 231 personas trabajadoras. En este grupo está la propia Cooperativa, la filial en el mercado francés –Por Inter-, el centro logístico en Francia -PSL-, y Llet Nostra, líder en el mercado catalán en leche UHT marca fabricante.

También participan en un grupo energético del territorio, Peusa, que genera, distribuye y comercializa energía 100% renovable. «Es un orgullo poder colaborar con el desarrollo de nuestras comarcas y su gente mediante el apoyo que ofrecemos a proyectos sociales, deportivos y culturales», afirma la cooperativa.

«Un modelo cooperativo que da vida al Pirineu Cadí sigue siendo hoy un motor económico y social de referencia al Pirineo. Nuestro compromiso con el campesinado y su sostenibilidad es firme, teniendo bien presentes los retos del relevo generacional y del cambio climático», añaden.

Los ganaderos y ganaderas de Cadí, aseguran, no «sólo producen alimentos frescos y de calidad, sino que cuidan el paisaje, previenen incendios y mantienen vivo nuestro entorno natural. Son los verdaderos jardineros del territorio».

Imagen de una familia disfrutando de productos CadíCadí

Por eso, desde Cadí quieren reforzar la conciencia coŀlectiva sobre la importancia de la soberanía alimentaria y el consumo de productos de proximidad: «Nuestro consumo determina al modelo de sociedad y de mundo que queremos construir».

Dar apoyo a los productos locales, expresan, es también garantizar que las familias ganaderas reciban un precio justo por su trabajo, que las personas trabajadoras tengan un salario digno y que los pueblos del Pirineo continúen vivos y activos.