Política
En marcha la consulta en las bases de Junts para avalar la ruptura de las relaciones con el PSOE
Unos 6.300 militantes están llamados a participar de la votación, que acabará este jueves con el anuncio de los resultados
La consulta de Junts per Catalunya en sus bases para avalar la ruptura de las relaciones con el PSOE ya está en marcha desde este miércoles a las 10h. Unos 6.300 militantes del partido están llamados para votar la propuesta hecha por Carles Puigdemont y aprobada por unanimidad de la ejecutiva este lunes en Perpiñán. La votación se alargará hasta este jueves a las 18h, cuando se darán a conocer los resultados.
Concretamente, tienen que responder si «están de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional en dar para finalizar el acuerdo de investidura con el PSOE a raíz de sus incumplimientos» Pueden hacerlo con un 'sí', un 'no' o en blanco.