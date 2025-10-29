En marcha la consulta en las bases de Junts para avalar la ruptura de las relaciones con el PSOE

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consulta de Junts per Catalunya en sus bases para avalar la ruptura de las relaciones con el PSOE ya está en marcha desde este miércoles a las 10h. Unos 6.300 militantes del partido están llamados para votar la propuesta hecha por Carles Puigdemont y aprobada por unanimidad de la ejecutiva este lunes en Perpiñán. La votación se alargará hasta este jueves a las 18h, cuando se darán a conocer los resultados.

Concretamente, tienen que responder si «están de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional en dar para finalizar el acuerdo de investidura con el PSOE a raíz de sus incumplimientos» Pueden hacerlo con un 'sí', un 'no' o en blanco.