Desarticulada una red internacional de tráfico de personas para la explotación sexual

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, han desarticulado una red internacional de tráfico de personas para la explotación sexual. En total, se han detenido tres personas -una en Lleida y dos en Faro (Portugal), y se han podido rescatar ocho posibles víctimas.

La investigación empezó el año pasado, cuando se detectó un entramado criminal que captaba y trasladaba mujeres desde la América del Sur para explotarlas sexualmente. A una de las víctimas la reclutó una estructura paramilitar en la Centroamérica; posteriormente, la trasladaron a varios países asiáticos y, finalmente, a España, donde siguió siendo explotada en diferentes puntos del Estado.

El trabajo conjunto del Grupo de Tráfico de Seres Humanos de los Mossos d'Esquadra y de la Unidad de Policía Judicial de Zona (UPJZ) de Cataluña de la Guardia Civil, permitió identificar a los integrantes del entramado y localizar a los principales responsables: una pareja que residía en Portugal.

El 7 de octubre, se hicieron cuatro entradas y registros en Lleida, Tudela (Navarra), Irún (Guipúzcoa) y Faro (Portugal). A raíz de eso se detuvo a los líderes de la trama, la pareja de Faro, y otra persona en Lleida que hacía funciones de trasladar y controlar a las víctimas.

En los registros se localizaron ocho mujeres de diferentes nacionalidades sudamericanas (Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay), consideradas víctimas potenciales de tráfico de seres humanos con finalidades de explotación sexual. Les mujeres recibieron atención y asistencia especializada.

En los registros se intervinieron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición y marihuana. En el domicilio de Portugal, también se constataron delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Les diligencias instruidas se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción nº. 32 de Barcelona.