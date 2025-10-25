Un vehículo informativo recorrerá todas las comarcas de Cataluña para explicar el plan de Govern

El vehículo informativo que recorrerá las comarcas de Cataluña para explicar el plan de GobiernoDepartamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha iniciado una campaña para explicar las líneas de actuación y las prioridades del plan de Govern por toda Cataluña. Un vehículo informativo recorrerá durante los próximos meses todas las capitales de comarca para detallar las prioridades del ejecutivo en el ámbito social, de movilidad, económico o de salud.

El info truck ha hecho la primera parada este sábado en Girona -en la plaza Pompeu Fabra- coincidiendo con las Ferias de Sant Narcís. Les paradas del 'Plan de Govern en el territorio' coinciden con un día de feria o festividad en que se celebra en cada comarca. Durante la jornada, se reparte material informativo con las principales acciones del ejecutivo y también con los proyectos específicos y destacados de cada comarca.

«Esta campaña, que empezamos en el Gironès, es un ejercicio de transparencia y compromiso para dar cuentas de la acción de Govern: compartir las líneas estratégicas, explicar las actuaciones que estamos llevando a cabo y también cuáles son las prioridades del ejecutivo», ha precisado la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, acompañada del delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart.

«Aquí en el Gironès es evidente que la gran inversión y la gran apuesta del Gobierno es el Campus de Salud de la Región Sanitaria de Gerona, pero hay otros como por ejemplo el Instituto Ermessenda en el ámbito de la educación, o el BRCAT Gerona- Salt en el ámbito de la movilidad», ha apuntado a Paneque.

«Precisamente, el BRCAT lo veremos empezar a funcionar estos días de ferias de Sant Narcís, y conectará las dos ciudades con más eficacia y tiempos más cortos», ha avanzado a la titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Les próximas paradas de la campaña en las comarcas gerundenses serán el 22 de noviembre en Olot, en el marco de la Feria Orígens, y el 13 de diciembre en Banyoles, en el marco de la Feria de Navidad.