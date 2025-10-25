Casi 153.000 personas en Cataluña trabajan a tiempo parcial y querrían trabajar más horas

Fachada de una Oficina de Trabajo del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC)ACN

Casi 153.000 personas hacían trabajo a tiempo parcial, pero querían trabajar más horas en Cataluña en el 2024, un 30,8% más que el año anterior. Así lo indica la estadística que ha publicado por primera vez el Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo, que mide la

desempleo desde una perspectiva más amplia.

En concreto, el organismo ha puesto cifras a la fuerza de trabajo «infrautilizada» por el mercado laboral. Según los cálculos publicados, el 15,3% de los catalanes que podrían trabajar estaban «infrautilizados». En este indicador se incluyen los subocupados -que trabajan menos horas de lo que querrían-, los parados clásicos, los inactivos desanimados y los que buscan trabajo pero no están disponibles para incorporarse. Entre 2023 y 2024, hubo un incremento del 0,5% de la fuerza de trabajo inutilizada, hasta representar un total de 660.083 personas.

A pesar del ligero incremento, esta tasa se ha ido reduciendo con el tiempo, ya que hace diez años representaba el 27,5%. El máximo histórico se alcanzó en el 2013, con un 30,5% de personas que podían trabajar con capacidades no absorbidas por el mercado.

El repunte registrado en el 2024 se debe al aumento del 30,8% de la subempleo, categoría que ya incluye a 152.981 personas. Precisamente, la estadística muestra que los colectivos que hacen más trabajo parcial no querido son las mujeres, los jóvenes y los extranjeros.

La diferencia se nota especialmente, por ejemplo, en la categoría de mayores de 45 años en la cual había 10.768 hombres y 51.973 mujeres. Además, los menores de 29 años representan el 30% del total de subocupados y experimentan un crecimiento del 26% con respecto al 2023.

Por otra parte, el extranjero representa un 64% del total de personas con contrato parcial que querrían trabajar más horas.

Les datos también indican que un aumento en la última década de jóvenes inactivos desanimados que no buscan trabajo aunque están disponibles para incorporarse a trabajar.

Con relación al conjunto del Estado, Cataluña ocupa la tercera posición del ranking con menos fuerza de trabajo infrautilizada, dos posiciones por encima que la del paro, donde está la quinta a la lista. La tasa catalana está cuatro puntos por debajo de la media española (19,3%) y sólo es superada por Cantabria (14,9%) y Navarra (15%).

A escala europea, supera por tres puntos la media de la Unión (11,7%), donde sólo España (19,3%), Finlandia (17,9%), Suecia (17,8%) e Italia (15,8%) tienen una tasa superior a la catalana.