Segundo día con la megafonía y monitores de las estaciones de Renfe fuera de servicio

La megafonía y los monitores de las estaciones de Rodalies se encuentran fuera de servicio por una incidencia técnica. Según ha informado Renfe, se trata de la misma incidencia en que afectó este lunes la megafonía y monitores de un centenar de estaciones. Ahora bien, las que no están gestionadas desde el Centro de Gestión del Clot, es decir, las de Sants, Paseo de Gracia y Estación de Francia en Barcelona, no sufren la incidencia.

Ante la afectación en la megafonía y los monitores, Renfe recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio. También las aplicaciones y redes sociales de Renfe y Rodalies. La incidencia se ha producido entre las 7.30h y las 8h y se ha vuelto a repetir a las 8.30h.

Renfe ha asegurado que está investigando las causas e indica que, una vez resuelta, la recuperación de las comunicaciones con las estaciones puede provocar que algunas de las pantallas de la red den error.