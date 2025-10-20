Resuelta la incidencia en que ha afectado a la megafonía y las pantallas de un centenar de estaciones catalanas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los sistemas de información, tanto pantallas como megafonía, de un centenar de estaciones de Rodalies vuelven a funcionar, después de la incidencia en que ha empezado hacia las 7 de la mañana y que ya ha quedado resuelta, según informa Renfe. Hacia las 9 se había podido reiniciar el sistema, pero la incidencia todavía no se había podido solucionar del todo.

Las estaciones afectadas han sido las que gestiona Renfe, tanto de Barcelona como de otros puntos de Cataluña, llegando hasta Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders. El motivo ha sido una caída de tensión en las instalaciones del Hoyo, desde donde se gestionan estas estaciones. En cambio, otros como las de Sants, Paseo de Gracia o la estación de Francia, gestionadas por Adif, no han tenido problemas.

Durante el periodo ha durado la incidencia en que, Renfe ha recomendado consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino y el servicio.

Por otro lado, la circulación de trenes de la R11 y RG1 se encuentra interrumpida entre Llançà y Portbou por una incidencia a la infraestructura y se ha habilitado un transporte alternativo por carretera entre estas dos estaciones.