Los radares han reducido un 31% los accidentes de tráfico con heridos o muertos en Cataluña

Los radares de velocidad en las carreteras catalanas redujeron un 31% los accidentes de tráfico con heridos y un 20% los accidentes con heridos graves o muertos entre el 2002 y en 2023, según un estudio encargado por el Servei Català de Trànsit (SCT). Además, el estudio concluye que la reducción llega al 50% a partir del duodécimo año de su instalación y no provoca más accidentes antes o después del radar. Así, en total, se habrían evitado unos 1.610 accidentes con heridos graves, 372 de los cuales con víctimas graves o mortales. Actualmente hay 131 radares de velocidad fijos de punto señalizados.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el director del SCT, Ramon Lamiel, han presentado el estudio, realizado por Ivàlua, el Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, realizado con los datos procedentes de los radares desde que están señalizados.

El análisis ha descubierto que la reducción de los accidentes es más importante en el caso de los conductores hombres, jóvenes, de 25 a 44 años, los que se producen por error del conductor, los que tienen lugar de día y en día laborable, y en los que están implicados turismos o motocicletas. También se ha detectado que no hay ningún aumento de la siniestralidad ni antes ni después del puesto de control, entre 500 y 2.000 metros de distancia, por frenazos bruscos antes del radar o aceleraciones precipitadas justo después, lo que se conoce como efecto canguro.

El analista de Ivàlua, Arnau Juanmartí, ha explicado que el análisis también ha tenido en cuenta las mejoras que se han hecho en las carreteras con radar, que se han tenido en cuenta todas las causas de los accidentes, no sólo la velocidad, haciendo una estimación, y que se ha constatado que el radar también ayuda a disminuir los accidentes provocados por otras causas, como las distracciones, ya que los conductores están más atentos. Con respecto al efecto más intenso en conductores jóvenes, ha explicado que eso se debe al hecho de que suelen ser los que tienen hábitos de más riesgo a la hora de conducir.

Por todo eso, el estudio concluye y recomienda instalar nuevos radares fijos y señalizados en puntos de alta accidentalidad, evaluar la efectividad comparada entre radares de punto y radares de tramo para determinar cuáles funcionan mejor según las circunstancias, y mejorar el sistema de información de los radares móviles para analizar el impacto en comparación con los fijos.

Entre el 2002 y el 2023, Cataluña ha registrado una media anual de 7.336 accidentes de tráfico con heridos, 1.177 de los cuales con heridos graves o muertos.