Puigdemont defiende la centralidad de Junts ante la «tentación» de sucumbir a «modas pasajeras»

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha defendido la centralidad de su partido ante la «tentación» de sucumbir a «modas pasajeras» de otras formaciones. Según el presidente, «los péndulos van y vienen y se mueven rápido, pero alguien tiene que tener una mirada larga».

Puigdemont ha hecho estas declaraciones de manera telemática en el marco del Campus Junts que se ha celebrado este domingo en Cardona. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al presidente Illa de «esconder-se» ante los problemas.

«Hemos llegado a un punto que parece que con administrar ya hay lo suficiente». Según Turull, Illa está llevando el país a la «residualidad» y al «colapso» con una gestión que ha calificado de «quien día pasa año empuja».

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado el papel de la nueva fundación del partido, Fundem la República, en la elaboración del ideario de la formación. Según Puigdemont, hay propuestas que pueden tener éxito «a corto plazo», pero ha defendido que Junts tiene «mirada larga» y que hay que articular discursos que puedan «resistir» el paso del tiempo.

El presidente ha dicho que su formación se está preparando para la independencia con propuestas estructuradas sobre las cuestiones que pide la ciudadanía como la vivienda, la energía, la seguridad o la inmigración. «Hay otras maneras de prepararse, pero nosotros preferimos el rigor sin rehuir los debates complejos», ha añadido.

Puigdemont también ha puesto de relieve que la «ve» que están elaborando quizás no será aplaudida, «pero tiene que ser respetada». «Tienen que ser propuestas que se puedan explicar en su complejidad y que aguanten el paso del tiempo», ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha destacado durante su discurso que Cataluña vive un momento en que el «desencanto» con la política llega a muchas capas. Delante de eso, «muchos catalanes cuando ven su gobierno, no se reconocen», ha criticado. Con este escenario sobre la mesa, Turull ha dicho que desde su formación no se quieren poner «de perfil» y tampoco quieren «atizar» el fuego.

Según el secretario general de la formación, Cataluña ha avanzado cuando ha tenido «una mirada larga», y Turull ha dicho que hoy la echan de menos. «Queremos un gobierno que crea en el país y en los catalanes, que gobierne para servir y no para resistir al poder», ha añadido Turull.

El secretario general de Junts ha defendido que el encuentro de este fin de semana en Cardona, de la fundación Fundem la República con el título «Campus Junts 2025: Nación y progreso la reanudación independentista», ha servido para poner sobre la mesa debates «complejos» y articular propuestas sobre cuestiones como el reto demográfico que tiene Cataluña, el colapso de los servicios públicos, mejorar la fiscalidad, la cultura del esfuerzo, la financiación o la lengua. «Lo hemos hecho con una mirada larga, buscando soluciones a los problemas. El país necesita respuestas», ha señalado.

Turull también ha destacado la «incapacidad» de Illa para hacer una propuesta a largo plazo. «No la puede hacer porque muchos de los problemas que tenemos vienen del trato del Estado con Cataluña», ha señalado. «Tienen una obediencia ciega al PSOE, y desde este punto de partida es imposible dar respuesta a los retos del país», ha dicho añadido que cree que pueden volver a asumir este liderazgo.