Cataluña diagnostica 5.439 casos de cáncer de mama en el 2024, casi un 80% en mayores de 50 años

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

En Cataluña se diagnosticaron el año pasado 5.439 casos de cáncer de mama, un centenar más que el 2023, según datos del departamento de Salud difundidos coincidiendo con el Día Mundial contra el cáncer de mama.

Como entonces, estos casos representan el 29% de todos los tumores diagnosticados en mujeres, y cerca del 80% afectan mujeres mayores de 50 años. La supervivencia de las pacientes se mantiene también en los mismos niveles, y roza el 90% de los casos después de cinco años del diagnóstico, y el 84% después de diez años.

El año pasado murieron por cáncer de mama en Cataluña 1.080 mujeres. Según el mismo Departamento, las tasas de incidencia y mortalidad de este cáncer los últimos 10 años «se han estabilizado, dado que el incremento en el número de casos es proporcional al incremento de población».

De hecho, la tasa bruta (incidencia de casos por cada 100.000 habitantes) bajó de 138 en 132 entre 2022 y 2023, coincidiendo con un descenso de los casos -de 5.497 a 5.337. La tasa de este 2024 no se ha facilitado todavía, y por lo tanto no se puede ponderar si ha aumentado la incidencia por el incremento de un centenar de diagnósticos respecto del año pasado.

Número de cánceres de mama diagnosticados en Cataluña anualmente desde el 2018ACN

Un 29% de los casos de cáncer diagnosticados en las mujeres catalanas en el 2024 son tumores de mama, siendo este el tumor más frecuente. Es el mismo porcentaje que se registró el año pasado. Como se ha dicho, el año pasado se diagnosticaron un total de 5.439 casos, y de estos casi un 79% (4.283), en mujeres mayores de 50 años. Más en concreto, la mitad de los casos diagnosticados el año pasado fueron en mujeres de entre 50 y 69 años.

Incidencia y mortalidad de los cánceres de mama, por grupo de edad. Estimaciones del año 2024ACN

Un 63% de los casos diagnosticados en Cataluña provienen de las regiones sanitarias de Barcelona Norte, Sur y ciudad, un 11% de la región de Gerona, un 9% del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, y el resto de regiones comportan entre un 5% y un 6% cada una.

Alta supervivencia

La supervivencia del cáncer de mama 5 años después del diagnóstico es del 89,8%, la segunda supervivencia más alta de todos los cánceres (después del cáncer de tiroides, con un 97%), mientras que 10 años después de diagnóstico, la supervivencia de las pacientes es del 84,1%.

Programa de detección precoz de cáncer de mama

Según los últimos datos consolidados del Programa de detección precoz de cáncer de mama de Cataluña, el año 2023 se invitó a 443.608 mujeres de 50 a 69 años a hacerse mamografía. De estas, 292.881 (un 66%) se hicieron la mamografía. Eso permitió detectar 1.465 cánceres de mama.

La invitación de cada mujer a hacerse la mamografía se hace por carta, y de manera adicional, pueden recibir un SMS de recordatorio. Si el resultado de la mamografía es normal, se informa la mujer por carta en la cual se incluye el resultado y la recomendación de una nueva citación 2 años después si no ha superado la edad de los 70 años.

Si hay que hacer estudios complementarios para estudiar con más detalle una alteración detectada en la mamografía, se informa la mujer desde el Programa y se cita para hacer las pruebas. En un pequeño porcentaje de casos, la recomendación es de hacer un control avanzado a los 6/12 o 18 meses para mayor seguridad. En este caso, también se informa a la mujer por carta y se volverá a citar a hacerse el control de manera automática.