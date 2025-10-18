Muere a los 73 años el periodista y exdirector de TV3 Enric Canals

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El periodista, guionista, productor televisivo y exdirector de TV3 Enric Canals ha muerto a los 73 años, según ha informado este sábado la cadena autonómica, de que cita fuentes de la familia.

Canals, nacido en Tiana (Maresme) en 1952, ocupó cargos de responsabilidad desde la fundación de Televisión de Cataluña, donde fue el primer jefe de programas y, entre 1984 y en 1989, segundo director de la cadena pública, después de sustituir al polémico Alfons Quintà.

Durante su etapa al frente de TV3 se inauguró la sede de Sant Joan Despí, en 1986, y se puso en marcha el segundo canal de la televisión catalana, el Canal 33, en 1988, consolidando así los canales de la administración catalana.

También se emitió por primera vez programación en aranés en la Vall d'Aran, se abrieron delegaciones en Girona, Lleida y Tarragona, y se creó el «Telediario Comarcas».

En el ámbito de la prensa escrita, trabajó en El País y en el Diari de Barcelona, y dirigió el diario a El Observador, mientras que también colaboró en Ràdio Barcelona.

En 1990 fundó la productora Mercuri SGP, responsable de series documentales como «Te'n recuerdes...?», «Els dies que van canviar la nostra vida» y «Un món en flames».

Canals también fue miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña y director general de difusión de la Generalitat entre 1997 y el 2001, además de formar parte del consejo de administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, entre el 2004 y en el 2008.

En el 2013 fue galardonado con el Premio Godó de reportajes por el ensayo periodístico «Pujol Catalunya. El consejo de guerra a Jordi Pujol» que posteriormente se convirtió en un documental del programa «Sin Ficción».