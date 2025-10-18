Más de 10 km de retenciones en la AP-7 por dos accidentes de tráfico en la Roca del Vallès y Gelida

Retenciones este sábado en la AP-7 en la Roca del Vallès por un accidenteServicio Catalán de Tráfico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La AP-7 registra más de 10 kilómetros de retenciones este sábado al mediodía por dos accidentes de tráfico en la Roca del Vallès -en sentido Girona- y Gelida (Alt Penedès), en dirección Tarragona.

Un choque entre dos turismos en la Roca del Vallès provoca hasta 8 kilómetros de congestión desde Parets del Vallès, mientras que un choque con seis vehículos implicados en Gelida genera unos 5 kilómetros de circulación lenta y paradas desde Martorell, según ha detallado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

En paralelo, una colisión entre un turismo y una furgoneta en la C-152 en les Preses (Garrotxa) ha dejado un balance de tres heridos menos graves, uno de los cuales menor de edad. Todos los afectados han sido evacuados por el SEM en el Hospital Josep Trueta de Girona.