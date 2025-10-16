¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Barcelona?

Barcelona encenderá las luces de Navidad el sábado 22 de noviembre a partir de las 18.30 h en el Passeig de Gràcia, desde donde se dará paso al encendido de toda la iluminación de la ciudad. Así, el pistoletazo de salida volverá a ser el Passeig de Gràcia, como el año pasado, pero esta vez se hará en sábado.

Así lo ha anunciado la teniente de alcaldía de Promoción Económica y Ocupación, Raquel Gil, que ha explicado que este año se adelanta unos días -el año pasado el encendido fue el jueves 28 de noviembre- porque el alcalde Jaume Collboni y otros miembros del gobierno tienen previsto ir a la Feria del Libro de Guadalajara (México), que se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre y que tiene Barcelona como ciudad invitada de honor en su 39.ª edición.