Rodalies sufre más de una decena de supresiones de trenes en el inicio de la huelga por Palestina

Rodalies sufre este miércoles por la mañana la supresión de más de una decena de trenes con motivo de la huelga por Palestina. Desde primera hora, Renfe ha informado de que tiene «supresiones puntuales» que está comunicando a través de las estaciones y en sus canales de X y WhatsApp. Con todo, fuentes de la compañía aseguran que se está cumpliendo el 97% del servicio de un día laborable.

Por ahora, algunos de los servicios afectados son la R1 de las 6.39 h desde l'Hospitalet, el de las 06.41 h desde Arenys de Mar, o las 7.42 h desde Blanes; los R2sud de las 6.32 h y 7.02 h con salida desde Sant Vicenç de Calders, o los que tenían que salir de la Estación de Francia a las 6.18 o las 8.18 horas.

También se han suprimido los servicios de las 06.27 y las 08.27 h de la R3 desde Vic o los de las 07.27 y el de las 8.57 h desde la Garriga. Por otra parte, también hay retrasos en la R8, la R4, la R2sud o la R11.

En algunos casos, la compañía asegura que se ha tenido que suprimir algún tren por el «no cumplimiento de los servicios mínimos», como es el caso del tren de la R2sud que tendría que salir de Sant Vicenç de Calders a las 10.02 horas y llegar a la Estación de Francia a las 11.21 horas.

Por otra parte, el tren de la R16 de las 6.49 horas con origen Ulldecona-Alcanar-La Sénia y con destino Barcelona Estación de Francia a las 10.24 horas circula con una demora aproximada de tres cuartos de hora.

Los servicios mínimos decretados por el Gobierno establecen que el servicio de transporte público tiene que funcionar al 66%.