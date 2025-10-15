Diari Més

Educación

Educación cifra en un 0,33% el seguimiento de la huelga general por Palestina, con la información de un 3,2% de los centros

Un 0,02% de los trabajadores han secundado el paro parcial, con el 6,28% de los centros comunicados a las 9.30 horas

Cabecera de la manifestación de CCOO con la pancarta por la Via Laietana.

Cabecera de la manifestación de CCOO con la pancarta por la Via Laietana.ACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

El Departament d'Educació ha cifrado en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguimiento de la huelga general en solidaridad con Palestina, con la información aportada por un 3,20% de los centros hasta las 9.30 horas. Por otra parte, hay un 0,02% de trabajadores que han secundado el paro parcial, con la comunicación del 6,28% de los centros.

Estas cifras incluyen a todo aquel personal del Departamento de Educación, no sólo los docentes, sino también de atención educativa, de administración y servicios o laboral. La consejería prevé actualizar los datos de seguimiento a las 13.00 horas.

tracking