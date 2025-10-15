Educación cifra en un 0,33% el seguimiento de la huelga general por Palestina, con la información de un 3,2% de los centros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament d'Educació ha cifrado en un 0,33% sobre el total de la plantilla el seguimiento de la huelga general en solidaridad con Palestina, con la información aportada por un 3,20% de los centros hasta las 9.30 horas. Por otra parte, hay un 0,02% de trabajadores que han secundado el paro parcial, con la comunicación del 6,28% de los centros.

Estas cifras incluyen a todo aquel personal del Departamento de Educación, no sólo los docentes, sino también de atención educativa, de administración y servicios o laboral. La consejería prevé actualizar los datos de seguimiento a las 13.00 horas.