Convocarán oposiciones para 1.100 plazas de profesor de ESO, de artes plásticas y diseño y especialistas de FP

El Departament d'Educació i Formació Professional convocará oposiciones para 1.100 plazas de cara al año que viene. Estas se reparten entre los cuerpos de profesores de ESO, especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño.

Las pruebas están previstas a partir de marzo. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) concretará todos los detalles cuando publique la convocatoria del proceso. El año pasado, el Departamento convocó oposiciones para 495 docentes de secundaria.