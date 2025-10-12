Vídeo: detenido un hombre por seis robos con fuerza en lavanderías autoservicio de Barcelona

Imagen de uno de los robos con fuerza en una lavandería de BarcelonaMossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 23 años acusado de seis robos con fuerza en lavanderías autoservicio de Barcelona, entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre.

El arrestado acumula cuatro detenciones por hechos similares, donde se le atribuyen hasta 16 robos consumados y tentativas en lavanderías de Barcelona.

El mangui pasó a disposición judicial el miércoles 1 de octubre y el juez instructor le impuso una orden de alejamiento de cualquier lavandería de Barcelona y, concretamente, la prohibición de acercarse a menos de 50 metros de tres establecimientos situados al distrito de Sant Martí de Barcelona.

El detenido accedía en horario de apertura a los establecimientos e intentaba forzar las máquinas de recaudación con un destornillador. Aunque en determinadas ocasiones no conseguía llevarse el dinero, el ladrón provocaba daños en las máquinas por valor de más de 10.000 euros.