Unas 3.700 personas se manifiestan en Barcelona con proclamas contra Sánchez y el independentismo

Unas 3.700 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este 12 de octubre en el centro de Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad. La movilización ha sido convocada por Catalunya Suma y España y Catalanes, con el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana y la fundación DENAES, entre otras entidades constitucionalistas.

La marcha ha empezado en el paseo de Gracia, a la altura de la Pedrera, y ha acabado el recorrido en la plaza Catalunya, donde se ha leído el manifiesto. El texto denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido España en «rehén de siete votos separatistas». Durante los parlamentos también ha habido alabanzas a la opositora venezolana Maria Corina Machado, nueve Nobel de la Paz.

La manifestación ha transcurrido por el centro de Barcelona tranquilamente entre proclamas contra el gobierno español y contra los independentistas. La mayoría de la marcha ha transcurrido en un ambiente festivo, acompañado de danzas folclóricas de la América Latina. Según la Guardia Urbana, ha reunido a 1.200 manifestantes y 2.500 folclóricos.

A la convocatoria han estado presentes dirigentes de partidos constitucionalistas, como el líder del PPC, Alejandro Fernández, o el presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, además de diputados en el Parlamento y concejales en el Ayuntamiento.

Los manifestantes detrás de la cabecera de Vox también han llamado «A Pedro Sánchez hijo de puta», «Puigdemont en la prisión» o «España cristiana y no musulmana».

De manera marginal, se ha podido ver alguna simbología preconstitucional, como banderas franquistas y falangistas o un cartel con el rostro de Franco, que la organización ha intentado expulsar de la marcha sin éxito. También ha habido pequeños incidentes cuando manifestantes de la organización Tabàrnia han intentado situarse delante de la cabecera principal.

En el acto de clausura en la plaza Catalunya, el portavoz de las entidades organizadoras, Javier Megino, ha defendido que «hoy es el verdadero día nacional de los catalanes», y ha celebrado que «Barcelona se haya convertido en la capital de la hispanidad».

Ha habido otras intervenciones, como la de Amalio de Marichalar (De español en español miedo la Constitución), que ha denunciado que Sánchez «actúa en modo golpe de estado de última generación», y lo ha acusado de pactar «con un prófugo de la justicia» y «con quien lleva listas electorales ensangrentadas».

Esta manifestación ha tenido lugar por decimocuarto año en el 12-O. La participación ha sido similar a la de hace dos años, cuando reunieron a un millar de personas. El año pasado fueron la mitad, unas 500.

Manifiesto contra Sánchez y el independentismo

El manifiesto de las entidades convocantes denuncia que «el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, ha decidido que España se convierta en rehén de siete votos separatistas y admite que el chantaje vale más que la igualdad de los españoles».

«No podemos ni queremos aceptar que España está a merced de quienes la odian. No podemos ni queremos aceptar que se regalen privilegios a quien se burla de nuestras leyes y de nuestra democracia», continúa el manifiesto. Y concluye: «No podemos ni queremos resignarnos a ver cómo se negocia con quien intentan dar un golpe contra la nación».