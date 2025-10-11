Prisión provisional por el asesino confeso de su yerno Mosso d'Esquadra en Lleida

Imagen de archivo de los Mossos vigilando la zona y gente interesada cerca de donde se va produjo el tiroteo mortal en el barrio de Cappont de LleidaRoger Segura

El juzgado de guardia de Lleida ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el asesino confeso de su yerno Mosso d'Esquadra, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los hechos pasaron este miércoles cuando el hombre, de 78 años, disparó al menos cuatro tiros a la víctima, de 47 años, a la calle Doctora Castells del barrio de Cappont.

Posteriormente, el agresor guardó el arma en una bolsa, cubrió el cuerpo con una sábana y llamó al 112. Asimismo, se entregó a los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos. El juez mantiene la causa abierta por asesinato.

Según fuentes próximas al caso, se está a la espera de recopilar el historial clínico y psíquico del hombre para determinar si tiene algún trastorno mental, aunque de entrada no se ha detectado ninguna patología. Les mismas fuentes señalan que la motivación del crimen habrían sido unas desavenencias familiares.

Según parece, el hombre no tenía relación con su hija ni con su yerno, y se quejaba de que le habían prohibido ver a las dos nietas. Los investigadores consideran que su actitud confirma una planificación previa del crimen.

El crimen se produjo alrededor de las 15.20 horas. Los vecinos de la zona explicaron que oyeron al menos cuatro o cinco detonaciones, que la víctima se cayó al suelo y que el agresor le habría disparado nuevamente.

El mosso vivía en el barrio de Cappont, a pocos metros de donde fue asesinado. Sumaba 21 años de servicio a la policía catalana y, entre otros, había trabajado en la comisaría de Lleida. Su muerte ha causado una gran conmoción en el cuerpo policial.

Por otra parte, una de las entidades deportivas de la ciudad a la cual estaba vinculada la víctima han hecho una salida en recuerdo suyo este sábado por la mañana.