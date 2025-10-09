Alertan de mensajes fraudulentos para vacunarse de la gripe y la covid o renovar la tarjeta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Salut alerta de mensajes fraudulentos que tienen como objetivo utilizar datos personales de ciudadanos. Así lo ha avisado en la red X, en la que indica: «Si recibes una llamada o un sms, supuestamente del Ministerio de Sanidad, pidiéndote datos para vacunarte de la gripe y el covid o para renovarte la tarjeta sanitaria, no proporciones ningún dato personal». Estas acciones, avisa Salut, están utilizadas por ciberdelincuentes que harán fraudulentamente los datos.

El Departamento ha hecho este aviso después de tener constancia, explican fuentes de Salud, que unos ciberdelincuentes organizados han estado enviando mensajes masivos este jueves pidiendo datos a los ciudadanos con la excusa de la vacunación de la gripe y la covid.