Diez detenidos y 23 heridos, uno de gravedad, en la manifestación del sábado por la tarde en Barcelona en apoyo a Palestina

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra cargan contra dos manifestantes en la protesta en el centro de Barcelona en solidaridad con Palestina.

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas después de la manifestación de este sábado por la noche en apoyo a Palestina, que ha acabado con destrozos en el exterior de algunos locales de la Rambla y Plaza Sant Jaume, entre otros. Según ha informado la policía catalana, las detenciones se han producido por desórdenes públicos, daños y atentado contra los agentes de la autoridad.

En paralelo, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha efectuado 23 asistencias en total: 20 por heridas leves (19 de los cuales agentes de los Mossos), 2 por heridas menos graves y 1 por heridas graves. En este último caso, el afectado ha caído por las escaleras del metro y ha sido evacuado al Hospital Clínic. El SEM ha activado cuatro ambulancias para atender a los heridos.

En la manifestación de la mañana -mucho más multitudinaria con la participación de 70.000 personas, según la Guardia Urbana, y hasta 300.000, según los organizadores- los Mossos han arrestado una persona por un delito de daños.

A pesar de ser más concurrida, la marcha de la mañana ha transcurrido sin problemas hasta el Arco del Triunfo mientras que por la tarde, poco antes de las cinco de la tarde, se ha iniciado una segunda marcha desde este mismo punto que ha acabado con disturbios causados por algunos de los participantes. En esta segunda se marcha, según la Guardia Urbana, ha tomado parte un máximo de 2.000 personas.

Después de salir de Arco del Triunfo, han recorrido algunas calles como la Plaza Urquinaona, Vía Layetana, Plaza Sant Jaume y la Rambla. En esta última calle, han roto algunos cristales de locales de restauración y supermercados, y han causado pintadas gritando al boicot en Israel. Acto seguido, han subido a Plaza Catalunya, donde también han roto algunos cristales de grandes superficies. Acto seguido, los Mossos han iniciado las cargas y han utilizado gas pimienta para intentar dispersar los concentrados.

La marcha ha empezado a las cinco de la tarde en Arco del Triunfo, donde había acabado la primera manifestación. Por la tarde, lo ha hecho con dos grupos que han salido con unos diez minutos de diferencia.

El primero, más minoritario, se ha movido por la Rambla mientras que el más numeroso lo ha hecho por Vía Layetana, tal como se había previsto. No obstante, un grupo aislado de manifestantes ha hecho pintadas y han roto cristales de algunos establecimientos como cadenas de supermercado y locales de cadenas de comida rápida situados en la Plaza Urquinaona, Plaza Sant Jaume y en la misma Rambla.

Ha estado en este último punto donde el grupo que ha causado incidentes se ha ido moviendo entre una hamburguesería y un supermercado, separados por pocos centenares de metros, hasta que han decidido subir hasta Plaza Catalunya, donde también han hecho pintadas y han estropeado algunos escaparates. A partir de entonces, han entrado en escena varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra, que han cargado contra algunos manifestantes y han utilizado el gas para dispersarlos.