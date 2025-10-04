Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un grupo de manifestantes ha causado daños en algunos locales de Ciutat Vella a su paso por el centro de Barcelona, durante la segunda se marcha de apoyo a Gaza este sábado por la tarde. La marcha ha empezado separada en dos grupos a las proximidades de Arco del Triunfo: uno primero se ha desviado hacia La Rambla y el grueso de manifestantes se ha dirigido a la Vía Layetana.

En la Rambla, se han detenido delante del local de una cadena de supermercados y han hecho algunas pintadas, mientras que en un establecimiento de comida rápida, situada a unos pocos centenares de metros, han roto los cristales del escaparate y han volcado las mesas y las sillas de la terraza.

Acto seguido, han vuelto a subir la Rambla arriba. Minutos antes, un grupo aislado de manifestantes también han roto los cristales del local de otro local de restauración de una multinacional de la Plaza Sant Jaume y han hecho pintadas gritando al boicot en Israel y consignas a favor de Gaza. A pocos metros, han hecho pintadas a un coche patrulla de los Mossos d'Esquadra estacionado en la calle Ferran aprovechando que en aquel momento no había ningún agente.

Por otra parte, al inicio de la marcha, cuando se encontraba a la altura de Plaza Urquinaona, algunos manifestantes también han causado desperfectos con pintadas en otro local de la misma cadena que el de la Plaza Sant Jaume y en una hamburguesería. También han simulado precintar los locales con el mensaje 'Cerrado por genocidio'.