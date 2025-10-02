La CGT convoca huelga general en solidaridad con Palestina el 15 de octubre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La CGT ha convocado huelga general en solidaridad con Palestina para el próximo 15 de octubre. El sindicato lo ha acordado este jueves en una sesión plenaria extraordinaria, el día siguiente que militares israelíes interceptaran la Flotilla. En un comunicado, la CGT ha exigido al Estado y la Generalitat un «compromiso firme» con la ruptura diplomática y comercial con Israel y ha denunciado el «genocidio» y «la opresión colonial» que sufre Palestina. Además, ha criticado la «deriva militarista de occidente», que «recorta derechos históricos» mientras incrementa el presupuesto en defensa.

El llamamiento a la huelga general de la CGT se añade a la que anunciaron este miércoles por la noche la Intersindical (IAC) y los sindicatos que la conforman (USTEC-STES, IAC-CATAC, FTC y CAU).