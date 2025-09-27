Familias monoparentales y numerosas ya pueden descargar sus certificados directamente de internet

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les familias numerosas y monoparentales ya pueden descargar sus certificados directamente de internet. Estos justificantes sirven para poder acceder a descuentos en la matrícula de los estudios universitarios o de formación profesional, transportes, actividades culturales o bonificaciones en suministros, por ejemplo.

A partir de ahora ya no hará falta que se desplacen a una oficina de atención ciudadana o que lo pidan mediante la web de trámites. La expedición de los carnés de familia numerosa es uno de los trámites más solicitados de la Generalitat.

Para obtener un certificado con la identificación de todos los miembros de la familia o uno histórico, en cambio, todavía es necesario hacer la petición presencialmente o mediante la web de trámites.

El Gobierno está trabajando en más de 170 trámites y servicios que en junio del año que viene se habrán transformado con el objetivo de agilizarlos, reducir la burocracia y mejorar la atención ciudadana.

En el marco de este plan se han priorizado 10 trámites que son los más solicitados, y entre estos están los títulos de familia numerosa y monoparental.

Además de la descarga de la web se está trabajando en más acciones, como requerir menos documentos y datos, mejorar la comunicación para reducir las consultas o alargar la vigencia de los títulos de manera automática.