Vox pregunta al PP si también «filtreará» con Junts en el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha preguntado al PP si también «filtrejarà» con Junts y votará a favor del traspaso en competencias en inmigración que se debatirá en el Congreso la semana que viene. «Últimamente, hemos visto un PP que comparte planteamientos con Junts y que incluso ha suscrito el Pacto Nacional por la Lengua. La gran pregunta es ver qué harán ahora con el traspaso», ha dicho Garriga antes del acto de inicio del curso político de Vox este sábado en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

El dirigente ha criticado la posición de Albiol con el Pacto Nacional por|para la Lengua y ha acusado a los populares de «blanquear» el independentismo. «No permitiremos que los que quieren hacer daño a España tengan cada vez más competencias», ha dicho. Chaparral ha tildado el acuerdo para el traspaso de competencias entre el PSOE y Junts «de ilegalidad» y ha asegurado que Vox «no permitirá bajo ninguna circunstancia» que se haga realidad.

De hecho, el líder de extrema derecha ha explicado que su partido ha registrado una propuesta al Congreso para retirar esta medida del debate de la semana que viene y ha dicho que quieren solicitar «los informes jurídicos pertinentes» para determinar si la medida es o no constitucional.

«Es un atropello contra la unidad de España y contra el interés general de los españoles que no se puede permitir y que no permitiremos. La gran pregunta es qué hará el PP, ya que durante las últimas semanas sólo lo hemos visto filtrejar con Junts», ha criticado Garriga, que ha reprochado a los populares que compartan planteamientos políticos con los de Puigdemont.

Chaparral ha aprovechado la ocasión para cargar contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que esta semana presentó una moción al pleno del ayuntamiento que destacaba la necesidad de proteger y aumentar el uso del catalán y que proponía dar apoyo al Pacto Nacional por la Lengua. Una posición que matizó después, asegurando que el texto de la moción se tendría que haber expresado «de otra manera», ya que «daba pie a la confusión».

El líder de Vox ha acusado al PP de ser cada vez más similar al PSOE y los ha reprochado «blanqueen» el independentismo con la idea de que «se tiene que impulsar el catalán porque está perseguido». «Eso es absolutamente mentira y lo que está demostrando el PP es que quiere hacer seguidismo al independentismo para poder abrazarse después de las elecciones generales a Junts», ha criticado.

Preguntado por cuáles son las medidas en el ámbito lingüístico que haría su partido si llegara a gobernar, Garriga ha apostado por «eliminar cualquier imposición al catalán» y «suprimir todas las organizaciones que han hecho del catalán una herramienta política», mencionando directamente en la ANC, Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.

Acto de inicio del curso político

Garriga ha hecho estas declaraciones minutos antes del inicio del acto del curso político de la formación en el barrio de Bellvitge, en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Al acto, que ha reunido a unas 300 personas, hay intervenido Garriga, el portavoz parlamentario, Joan Garriga, y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, Francisco J. González.