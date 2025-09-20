Junqueras dice que Cataluña «merece y necesita» un nuevo modelo de gobernanza para todas las infraestructuras

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este sábado que Cataluña «necesita y merece» a otro modelo de gobernanza «para el conjunto de las infraestructuras» ferroviarias y aeroportuarias.

El republicano se ha referido a «las dificultades que la incompetencia del Estado y la falta de ambición nacional de otras formaciones políticas» generan, y ha apelado a todos los sectores de la sociedad a persistir en la demanda de un nuevo modelo de financiación pero también de más autogobierno.

Delante del anuncio que Aena invertirá más de 3.000 millones por ampliar El Prat, Junqueras ha respondido que «hace muchos años» que tendría que haber conexiones ferroviarias entre los aeropuertos» y que no son porque a quien tendría que haber tomado las decisiones no las ha tomado.

En la reunión del Consejo Nacional de los republicanos, en Barcelona, Oriol Junqueras ha abierto su parlamento con una crítica «a las formaciones políticas que no saben dónde están y no saben dónde van, y las que no saben dónde están y no quieren ir a ningún sitio». Delante de eso, el líder de ERC ha dicho que a su partido le toca «levantar el nivel de la ambición nacional del país».

En esta línea, Junqueras ha insistido en la necesidad en conseguir tanto a un nuevo modelo de financiación como un modelo de gobernanza para las infraestructuras que permita «tomar las decisiones desde Cataluña». En este punto se ha referido al anuncio hecho esta semana por Aena sobre una inversión millonaria en el aeropuerto del Prat, al cual ha replicado: «Sabemos que hace años que tendría que haber conexiones a todo el país y no existen porque a quien tendría que haber tomado estas decisiones no las ha tomado, y eso estrangula nuestra actividad económica y atasca nuestras carreteras y genera dificultades en tiempo y recursos, y en el medio ambiente».

Junqueras ha censurado la «incompetencia del Estado» y las dificultades que eso genera a la economía catalana, y ha añadido aquí también la «falta de ambición nacional de determinadas formaciones políticas».

El presidente de ERC ha proclamado que «hace falta un modelo de gobernanza» para el conjunto de las infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias. «Cataluña lo necesita y merece tomar estas decisiones, y disponer de los recursos necesarios para tirarlas adelante».

Mensaje a los empresarios

Junqueras ha celebrado el pronunciamiento de patronales y sindicatos en favor de un nuevo modelo de financiación «más justo», pero les ha pedido que también los acompañen en favor de un mayor nivel de autogobierno en materia de infraestructuras. «Tenemos que ser más eficaces, y no perdemos la oportunidad de volver a pedir que nos acompañen», los ha emplazado desde la sede del partido a Barcelona.