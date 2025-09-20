Encuentran un cadáver dentro de una maleta en la calle en Vilanova i la Geltrú

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un trabajador de la limpieza vial ha localizado este sábado por la mañana un cadáver en el interior de una maleta en Vilanova i la Geltrú. El operario ha hecho el hallazgo en una zona de contenedores junto a la plaza de l'Anxaneta de la capital del Garraf, según ha podido confirmar la ACN, y ha alertado inmediatamente a los servicios de emergencias.

Agentes de la Policía Local de Vilanova y de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona. Según han adelantado 'El Caso' y 'Canal Blau', ya habría un hombre detenido relacionado con el caso. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.

Según las primeras informaciones, el arrestado podría ser el compañero de piso de la víctima y los hechos habrían sucedido en un bloque de la calle de Lepant, muy próximo a la plaza de l'Anxaneta. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur están recogiendo datos en la zona después del levantamiento del cadáver.

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha emitido un comunicado donde expresa su «condena profunda» ante una posible nueva muerte violenta en la ciudad, nueve días después de que apareciera un hombre sin vida y con signos de violencia en los jardines de Francesc Macià. «Asimismo, queremos hacer un llamamiento a la máxima prudencia en las informaciones que se difunden sobre estos hechos excepcionales», ha señalado el consistorio del Garraf.

«La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova i la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que así siga siendo», ha recalcado el consistorio encabezado por el socialista Juan Luis Ruiz. «Agradecemos la tarea de la Policía Local, que ha permitido detener a una persona, y también de los Mossos d'Esquadra, que están efectuando la investigación», ha concluido el Ayuntamiento de Vilanova.