Movilidad
Restablecida la circulación de los trenes de alta velocidad Barcelona-Madrid después de dos horas cortada por un incendio
Los Bombers han autorizado que los convoyes reanuden la marcha después de comprobar el estado de la infraestructura
La circulación de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid ha quedado restablecida en los dos sentidos cuando pasaban pocos minutos de las 18.00 horas después de un corte que se ha alargado dos horas.
Un incendio cerca de las vías entre Calatayud y Ricla ha afectado trenes de todas las operadoras de esta línea. Sólo de Renfe, seis han quedado parados por este corte.
Según informa Adif, los trenes que se encontraban parados irán reanudando la marcha «progresivamente». Los Bombers han apagado el incendio y han comprobado que la infraestructura se encuentra en buen estado.