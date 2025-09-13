El Govern hace un «llamamiento» a formarse para «trabajar en la futura empresa de Rodalies»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern ha hecho un «llamamiento» a la formación ferroviaria de cara al traspaso de Rodalies. Así lo ha asegurado este sábado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita al Museo del Ferrocarril de Móra la Nova.

«En más de los trenes, las vías y la mejora del sistema de Rodalies y regionales, es absolutamente imprescindible que hagamos un llamamiento a estas personas que tienen que trabajar en la futura empresa de Rodalies de Cataluña, un llamamiento a la formación y a las vocaciones ferroviarias de catalanes y catalanas que quieran dedicar su proyecto vital en el ámbito ferroviario», ha afirmado Paneque, que ha añadido que es «la tercera pata» que quieren desarrollar desde su departamento.

Aumento de las nidificaciones de tortugas

Después de Móra la Nova, la consellera de Territori se ha desplazado hasta Sant Jaume d'Enveja (Montsià), donde ha visitado los nidos de tortuga boba de este verano. Ha subrayado que ha sido un año de «récord», con 11 nidos y 1.079 nuevos en todo el litoral catalán.

En este sentido, Paneque ha alertado de que irá en aumento a consecuencia del cambio climático, y que supondrá un «reto» disponer de recursos humanos, económicos y técnicos para hacer frente a este aumento de nidificaciones.