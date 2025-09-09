Illa y Paneque se reúnen con los presidentes de Renfe y Adif para abordar las incidencias en Rodalies

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque; se reúnen con representantes de Adif y Renfe

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, se han reunido este martes con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el de Adif, Luis Pedro Marco, para abordar las incidencias en Rodalies.

En el encuentro, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat antes del habitual Consejo Ejecutivo, también ha asistido el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, y el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, entre otros.

La cita estaba prevista inicialmente para la semana pasada, pero se aplazó por "cuestiones de agenda" después del anuncio del encuentro de Illa con el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas.