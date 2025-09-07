La Sociedad Catalana de Urgencias insta Salud a encontrar «soluciones» para ingresar más rápido a los pacientes que lo necesitan

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La presidenta de la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias, Mireia Puig, ha pedido a la administración «soluciones» ante el incremento de los pacientes que son visitados en urgencias y necesitan ingresar en el hospital.

La muerte por suicidio de una paciente en el Hospital de Terrassa ha vuelto a situar el debate en la atención a la salud mental y la situación en las urgencias en un contexto de elevada actividad asistencial.

En declaraciones a la ACN, Puig ha explicado que hace tiempo que están «preocupados» por un incremento «muy importante» de visitas a urgencias y de las esperas para que un paciente que necesita ingresar sea subido a planta.

Puig ha avisado de que esta situación impacta en la asistencia y aumenta «los riesgos» para los pacientes y los profesionales.