El independentismo prepara un 11S descentralizado con el reto de frenar la desmovilización

Con el independentismo fuera del Govern y sin mayoría en el Parlament de Catalunya, la ANC y otras entidades afines preparan una Diada del 11 de septiembre descentralizada, con tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Gerona y Tortosa y con el reto de frenar la desmovilización de las bases.

Lejos de las grandes demostraciones de fuerza de los años más intensos del proceso, las manifestaciones independentistas de la Diada han ido perdiendo fuerza en los últimos tiempos.

En la edición de 2024 -la primera con Lluís Llach al frente de la ANC y con Salvador Illa a la Generalitat-, también tuvo un formato descentralizado y congregó cerca de 75.000 personas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida y Tortosa, una de las cifras más bajas desde el inicio del proceso e inferior a las 115.000 de 2023.

Desunión política y una moral en horas bajas

Les cicatrices que dejó la ruptura del gobierno de coalición de ERC y JxCat en el 2022 -cuando Junts abandonó el ejecutivo que presidía Pere Aragonès- continúan visibles: no hay una hoja de ruta compartida entre los partidos, que rivalizan por la hegemonía en este espacio y que mantienen al frente de sus proyectos dos líderes con nula química entre ellos: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La no aplicación de la ley de amnistía a los principales líderes del 'procés' -sobre Puigdemont todavía pesa una orden de detención que le impide devolver con normalidad y Junqueras continúa inhabilidad-, el predominio del PSC a las principales instituciones catalanas y la falta de un horizonte ilusionante contribuyen al hecho de que la moral del independentismo esté ahora mismo por el suelo, con un único atenuante: el papel clave que juegan JxCat y ERC en Madrid.

A enrarecer el ambiente en las filas independentistas está ayudando el auge de Aliança Catalana en las encuestas: el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat augura que la formación que lidera Sílvia Orriols se dispararía de 2 a 10-11 escaños, en costa sobre todo de JxCat.

Izada de bandera en el Parlamento

Una de las novedades en las celebraciones oficiales de este año es que arrancarán la víspera de la Diada con un acto solemne delante de la fachada del Parlament, donde se ha instalado un mástil de 25 metros en que será izada una bandera de seis por nueve metros, que ondeará de forma permanente a partir del miércoles.

Finalizado el acto, el Parlamento recuperará la tradicional recepción institucional con representantes del mundo político, económico, cultural y social de Cataluña, que se celebraba desde 1980 y que quedó interrumpida en el 2008 por la crisis económica.

A las 21:00 horas del día 10, se emitirá el discurso institucional del presidente catalán, Salvador Illa, que a primera hora del día siguiente estrenará las ofrendas florales en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona.

Barcelona, Gerona y Tortosa : los tres focos del 11 S

Bajo el lema «Más motivos que nunca. Independencia», la ANC, Òmnium Cultural y cinco entidades independentistas más convocan una triple manifestación simultánea -Barcelona, Gerona y Tortosa- que arrancará, como cada año, a las simbólicas 17.14 horas.

Combatir la «desnacionalización», defender el catalán y denunciar el «espolio fiscal» de Cataluña serán los ejes reivindicativos de la movilización, que en Barcelona discurrirá desde Pla de Palau hasta el monumento a Colón y culminará con el discurso del presidente de la ANC, Lluís Llach.

La CUP y otras organizaciones de la izquierda independentista convocan su propia manifestación al centro de Barcelona, en una Diada que se encerrará con el acto institucional de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), a las 20:00 horas.