Illa afirma que no habrá «normalidad» hasta que Puigdemont vuelva a Cataluña y Junqueras pueda ser candidato

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que no habrá «normalidad» hasta que el líder de Junts, Carles Puigdemont, vuelva a Cataluña, y la cabeza de filas de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser candidato. En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, Isla constatado los «beneficios» de la amnistía.

Ha defendido el despliegue y ha reclamado que se aplique de manera «efectiva». Con respecto a su reunión con Puigdemont, Illa no ha dado detalles, pero ha subrayado que lo que dijo al líder de Junts lo hizo de forma «convencida». Por otra parte, ha opinado que hay jueces que van «más allá» de lo que tendrían que hacer, en referencia a las críticas del presidente español, Pedro Sánchez.

Sobre la recaudación de tributos por parte de Cataluña, retrasada en el 2028 y no en el 2026, Illa ha apuntado que pronto habrá noticias al respecto. El presidente del Govern ha dicho que se trabaja «con intensidad» para ofrecer un mejor sistema de financiación.

Además, ha lanzado que la única «singularidad» que perjudica España es la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y que los que critican a un modelo de financiación «beneficioso» para todo el mundo son los que practican «egoísmo fiscal».