Transporte
Retrasos y paradas en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una caída de los servidores de Adif
Los equipos de soporte han funcionado correctamente y se está recuperando gradualmente la circulación
Se registran este jueves retrasos y paradas generalizadas en los trenes del servicio de alta velocidad con origen o destino Madrid, según ha informado Renfe. El origen de la incidencia es una caída de los servidores informáticos de Adif.
Los equipos informáticos de soporte han respondido y han funcionado correctamente y, según ha indicado el administrador de infraestructuras, ya se está recuperando gradualmente la circulación.