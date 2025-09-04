La jueza del caso Jubany cita a Santi Laiglesia el 26 de septiembre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La jueza de Sabadell que instruye el complejo caso de la muerte de Helena Jubany, hace más de 23 años, ya ha fijado fecha para tomar declaración a uno de los principales sospechosos, Santi Laiglesia, tal como habían solicitado tanto la acusación particular como la Fiscalía después de la aparición de ADN suyo en el jersey de la víctima el día que la mataron.

Los resultados de las nuevas pruebas de ADN se han conocido esta misma semana y la citación de Laiglesia ante la jueza será el próximo 26 de septiembre. Por otra parte, acusación particular y Fiscalía también han pedido la reapertura de la causa contra Ana Echaguibel, otra de las personas del entorno de la bibliotecaria de Sentmenat que ya estuvo bajo la lupa de la justicia.

En el caso de Echaguibel, los últimos informes biológicos han detectado en el jersey de Jubany un ADN femenino diferente del de la víctima y al de una de las otras investigadas, Montserrat Careta. Cuando pasaron los hechos, Careta y Echaguibel entraron en la prisión, pero la primera se suicidó en la celda y la acusación contra la segunda se acabó archivando. Las nuevas pruebas podrían hacer reabrir la causa contra ella, cuando está a punto de prescribir, el próximo mes de octubre.