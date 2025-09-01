Illa aplaza la reunión con Renfe y Adif hasta el 9 de septiembre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los responsables de Renfe y Adif para concretar las medidas para reducir las incidencias a Rodalies se celebrará el día 9 de septiembre y no este martes, tal como estaba previsto.

Según ha explicado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa para presentar un conjunto de mejoras a las líneas de bus interurbanas, el cambio se ha producido por «cuestiones de agenda», después del anuncio, esta mañana, del encuentro de que mantendrán mañana al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas. Paneque, sin embargo, ha evitado avanzar qué medidas se propondrán implementar a la espera de la celebración de la reunión con Renfe y Adif.

El encuentro previsto para este martes entre la Generalitat y los responsables de Adif y Renfe tenía que servir para concretar las medidas que tenían que aplicar tanto el gestor de la infraestructura como la operadora para hacer frente a las numerosas incidencias en el servicio de Rodalies, como las de las últimas semanas. En un primer contacto hace unos días, Illa ya les reclamó medidas «estructurales y contundentes».

La consellera de Territorio ha admitido que el actual Gobierno se encontró con un ámbito de Rodalies «peor» de lo que esperaba y ha insistido en que hay que seguir impulsando las obras para mejorar la infraestructura. «Es un aspecto fundamental», ha concluido. Paneque ha insistido que otro aspecto a mejorar, de cara a un futuro más inmediato, es la información del usuario en caso de incidencia.