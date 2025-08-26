El Govern reclama a Adif y Renfe medidas "estructurales" para evitar episodios como los de este fin de semana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern se ha reunido este martes con responsables de Adif y Renfe para trasladarles que hacen falta medidas "estructurales y contundentes" con el fin de evitar episodios como los de este fin de semana. La consejera de Política Territorial y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha dicho que hacen falta nuevas medidas "más allá del plan de choque vigente".

Con el fin de concretarlas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidirá una nueva reunión el martes que viene con representantes de las dos compañías. Paneque ya ha apuntado los ámbitos en los que hay más margen de mejora: las incidencias vinculadas con las infraestructuras más viejas y con las obras que se están haciendo.