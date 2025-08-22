Decenas de barcos saldrán de Barcelona hacia Gaza en la «mayor misión humanitaria»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Decenas de barcos saldrán el próximo 31 de agosto del puerto de Barcelona hacia Gaza en la «mayor misión humanitaria» organizada desde el bloqueo en la Franja. Así lo han anunciado este viernes representantes de la Global Sumud Flotilla 2025, una acción que también contará con salidas desde otros puertos, como la de Túnez el próximo 4 de septiembre.

La iniciativa contará con figuras públicas como artistas y activistas. La sueca Greta Thunberg saldrá en una de las embarcaciones desde Barcelona. Asimismo, el Muelle de la Fusta acogerá desde el día 29 en lo mismo 31 actividades culturales, políticas y de movilización ciudadana en apoyo aesta acción.

Uno de los miembros del grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla 2025, Saif Abukeshek, ha informado de que más de 28.000 personas se han inscrito para participar de la iniciativa, aunque serán centenares los que zarparán desde la flota organizada. En una atención a los medios de comunicación desde plaza del Rei de Barcelona, Abukeshek ha asegurado que se especificará el número exacto más adelante y que se han reservado los detalles de los puertos y barcos concretos en un intento de seguridad. Todos los participantes se han sometido a una preparación obligatoria para ser seleccionados.

«Entre la combinación de lo que saldrá de Túnez y de Barcelona y de otros puertos del Mediterráneo, es la mayor misión humanitaria que se ha organizado desde el bloqueo en Gaza», ha afirmado Abukeshek.

Asimismo, se ha escogido el puerto de Barcelona porque desde la entidad tienen la «seguridad» de que la sociedad civil en Cataluña permanecerá «en pie» e impedirá cualquier intento de sabotaje, así como en Túnez porque hay un movimiento social «mucho fuerte», ha remarcado el activista.

Diferentes colectivos por barco

Abukeshek ha comunicado que habrá un barco formado por únicamente mujeres y uno por veteranos de los Estados Unidos que han servido al ejército, entre otros. También habrá médicos y confían en que la representación de estos colectivos funcione como «medida de protección» para que los barcos puedan pasar.

Desde la organización, calculan que la flota tardará entre siete y ocho días en llegar a Gaza. Participarán activistas de 44 países que llevarán también alimentos y otros recursos humanitarios.

Llamamiento a una «salida simbólica» de otros barcos

Se ha hecho un llamamiento a otros barcos para que también se movilicen el día 31 en todo el mundo y en «todos los lugares donde hay agua», tanto mar como río, para que la gente pueda salir de manera «simbólica» a la misión.

Abukeshek ha asegurado que durante los otros días de salida habrá movilizaciones, con una participación más amplía de actores de la sociedad civil, representación de figuras públicas y artistas: «Queremos que sirva como medida de protección y de presión para el gobierno genocida de Israel».

Organizaciones participantes

Con respecto a las organizaciones participantes, Global Movement tono Gaza es un movimiento que organiza acciones de solidaridad mundial para dar apoyo en Gaza, Freedom Flotilla Coalition cuenta con 15 años de experiencia en misiones del mar, Magreb Sumud Flotilla desarrolla misiones de solidaridad con sede en el norte de África y Sumud Nusantara es un convoy liderado por personas de Malasia y otros ocho países que se inspira por el espíritu palestino de resiliencia (Sumud).

Estas entidades se han unido para formar la coalición internacional Global Sumud Flotilla, que ha coordinado a estas tripulaciones con apoyo legal para llevar a cabo una acción coordinada para «aumentar el coste político de cualquier agresión».