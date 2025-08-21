Carreteras
La red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la IA
El proyecto europeo 'ELLIOT' cuenta con una inversión de más de 25 millones, se testearán modelos relacionados con la conducción autónoma y la seguridad vial
La red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la inteligencia artificial (IA) aplicada a la conducción autónoma y la seguridad vial. En el marco del proyecto europeo ELLIOT, se invertirán 25 millones en los próximos cuatro años para desarrollar algoritmos y testear modelos, según ha explicado el Departament de Territori en un comunicado.
La consejería que encabeza Sílvia Paneque facilitará la plataforma física y datos que servirán para entrenar modelos y simuladores de conducción autónoma. Todo pretende desarrollar nuevas capacidades de la IA en Europa, mediante datos reales y casos de uso concretos, y está bajo el programa Horizon Europe. En el proyecto participan cerca de una treintena de instituciones, universidades, empresas y centros de investigación de 12 países diferentes.