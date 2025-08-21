La red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la IA

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la inteligencia artificial (IA) aplicada a la conducción autónoma y la seguridad vial. En el marco del proyecto europeo ELLIOT, se invertirán 25 millones en los próximos cuatro años para desarrollar algoritmos y testear modelos, según ha explicado el Departament de Territori en un comunicado.

La consejería que encabeza Sílvia Paneque facilitará la plataforma física y datos que servirán para entrenar modelos y simuladores de conducción autónoma. Todo pretende desarrollar nuevas capacidades de la IA en Europa, mediante datos reales y casos de uso concretos, y está bajo el programa Horizon Europe. En el proyecto participan cerca de una treintena de instituciones, universidades, empresas y centros de investigación de 12 países diferentes.