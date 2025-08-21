Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La ola de calor de este agosto es una de las más largas e intensas desde que se tienen registros, por detrás de las olas que se vivieron el mismo mes el año 2023 y en el 2003. Así lo indica un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que analiza la última ola de calor, que ha durado once días, y destaca su persistencia.

«El rasgo más destacable de esta ha sido la duración del calor intenso, que ha sido persistente durante muchos días», indica Aleix Serra, jefe de Control de Calidad de Datos. La ola de calor se dio oficialmente por iniciada el pasado día 8 de agosto y por cerrada este lunes día 18 de agosto, con una duración total de once.

Con respecto a distribución, el bochorno ha sido especialmente intenso en las comarcas del litoral y prelitoral, donde algunas estaciones han llegado a superar el umbral de calor intenso un total de 7 días. Asimismo, 10 de las 121 estaciones automáticas de la XEMA con más de 20 años de datos han registrado su máxima absoluta, la mayor parte situadas cerca de la costa. En cambio, en la Cataluña Central hay zonas que no han alcanzado ningún día su umbral, aunque ha hecho mucho calor.

La temperatura más alta del episodio se ha dado a la Ribera d'Ebre, con 43,8 °C en Vinebre (el día 11) y en Benissanet (el día 16). «Estamos dando por normales, valores de temperatura que no lo son. Tener 43 °C en Cataluña era un hecho totalmente excepcional, pero ahora se ha observado en seis de los últimos siete veranos», advierte Serra.

La temperatura nocturna también ha estado muy elevada, con mínimas por encima de los 25 °C en sectores del litoral y zonas elevadas del prelitoral, y próximas a los 30 °C en puntos del Cap de Creus la noche del 16 al 17 de agosto, con viento del norte.

El humo de los incendios frena la subida de temperatura

El domingo 17 de agosto se presentaba un día extraordinariamente cálido, que podría considerarse el pico de la ola, sobre todo en sectores costeros del sur de Cataluña (Camp de Tarragona, Costa Daurada y Terres de l'Ebre). Ahora bien, el viento del noroeste implicó la llegada masiva de humo de los incendios activos en el oeste de la península, hecho que implicó una reducción de más de un 30% de la irradiancia solar en el oeste de Cataluña durante las horas centrales del día, hecho que probablemente frenó la subida de temperatura, según el Meteocat. Así, las máximas fueron elevadas, superiores a los 40 °C en algunos puntos, pero no tanto como se preveía y sin nuevos récords.