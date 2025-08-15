Movilidad
Normalidad en el Aeropuerto del Prat en el primer día de huelga del personal de tierra de Ryanair
UGT denuncia vulneración al derecho a huelga y lo denunciarán a Inspección de Traball y la Audiencia Nacional
La T2 del Aeropuerto del Prat presenta normalidad este viernes, festivo de la Virgen de Agosto, en el marco de la huelga parcial de la plantilla del servicio del suelo de Ryanair, a través de la empresa Azul Handling.
Aunque UGT cifra el seguimiento de la huelga en un 80%, denuncia que en los aeropuertos de Barcelona y Girona se han programado vuelos protegidos en las franjas horarias en que se ha previsto la protesta, un hecho que, aseguran, vulnera el derecho a la huelga. Por eso, lo denunciarán a Inspección de Trabajo y a la Audiencia Nacional, ya que tienen constancia que se ha repetido en otros aeropuertos del Estado, entre los cuales el de Madrid. Con respecto a los pasajeros, muchos han adelantado la llegada al aeropuerto por si había problemas con los vuelos.