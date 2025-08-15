Normalidad en el Aeropuerto del Prat en el primer día de huelga del personal de tierra de Ryanair

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La T2 del Aeropuerto del Prat presenta normalidad este viernes, festivo de la Virgen de Agosto, en el marco de la huelga parcial de la plantilla del servicio del suelo de Ryanair, a través de la empresa Azul Handling.

Aunque UGT cifra el seguimiento de la huelga en un 80%, denuncia que en los aeropuertos de Barcelona y Girona se han programado vuelos protegidos en las franjas horarias en que se ha previsto la protesta, un hecho que, aseguran, vulnera el derecho a la huelga. Por eso, lo denunciarán a Inspección de Trabajo y a la Audiencia Nacional, ya que tienen constancia que se ha repetido en otros aeropuertos del Estado, entre los cuales el de Madrid. Con respecto a los pasajeros, muchos han adelantado la llegada al aeropuerto por si había problemas con los vuelos.