Activada la alerta por calor intenso con la previsión que afecte a toda Cataluña hasta el sábado

Protección Civil pide extremar las precauciones y cuidar de las personas más vulnerables

Un cartel de una farmacia de Tortosa marca los 43 grados de calor.

ACN

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Procicat por calor intenso a partir de hoy y que mañana y pasado mañana se extenderá casi a toda Cataluña. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que el aviso por calor intenso se alargue hasta el sábado por la noche, sobre todo a partir del viernes, cuando las comarcas más afectadas serán la Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià, en las Terres de l'Ebre. El calor intenso también afectará a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas del sur de Ponent.

El sábado, el aviso es prácticamente generalizado. Protección Civil pide extremar las precauciones y velar por el bienestar de las personas más vulnerables. Algunas de las medidas que se recomiendan en estos episodios es hidratarse muy a menudo y evitar hacer deporte al aire libre en las horas de más calor.

El Departament de Salut también pone el acento en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, niños y personas mayores, que pueden no tener sensación de sed aunque se estén deshidratando. En este sentido, se recomienda visitar una vez al día, en la medida del posible, familiares o personas mayores que viven solas para asegurar que están bien. También pide no dejar nunca a un niño cerrado dentro del vehículo, ni que sea para poco rato. En el caso de los animales, hace falta pensar en su bienestar y sacarlos a pasear en las horas más frescas y que durante el día estén en la sombra y tengan agua al alcance.

