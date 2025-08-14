Activada la alerta por calor intenso con la previsión que afecte a toda Cataluña hasta el sábado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Procicat por calor intenso a partir de hoy y que mañana y pasado mañana se extenderá casi a toda Cataluña. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que el aviso por calor intenso se alargue hasta el sábado por la noche, sobre todo a partir del viernes, cuando las comarcas más afectadas serán la Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià, en las Terres de l'Ebre. El calor intenso también afectará a todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas del sur de Ponent.

El sábado, el aviso es prácticamente generalizado. Protección Civil pide extremar las precauciones y velar por el bienestar de las personas más vulnerables. Algunas de las medidas que se recomiendan en estos episodios es hidratarse muy a menudo y evitar hacer deporte al aire libre en las horas de más calor.

El Departament de Salut también pone el acento en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, niños y personas mayores, que pueden no tener sensación de sed aunque se estén deshidratando. En este sentido, se recomienda visitar una vez al día, en la medida del posible, familiares o personas mayores que viven solas para asegurar que están bien. También pide no dejar nunca a un niño cerrado dentro del vehículo, ni que sea para poco rato. En el caso de los animales, hace falta pensar en su bienestar y sacarlos a pasear en las horas más frescas y que durante el día estén en la sombra y tengan agua al alcance.