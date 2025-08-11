Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Secretaría de Salut Pública del Departament de Salut hace un llamamiento para evitar el contacto con murciélagos por el riesgo de contraer la rabia, una enfermedad muy grave, casi siempre mortal, que puede afectar a todos los mamíferos. Según informa Salut en un comunicado, un 21% de mordeduras o arañazos notificados en Cataluña se considera de riesgo por la posibilidad de contagio de esta enfermedad, por contacto tanto con murciélagos dentro o fuera del territorio como con otros animales en países con rabia endémica.

En Cataluña, como en otras comunidades y países europeos, se ha confirmado la presencia esporádica de murciélagos infectados por el virus de la rabia europeo, mientras que no hay riesgo de contagio por animales terrestres autóctonos como perros, gatos y hurones.

Cataluña actualmente está libre de rabia endémica terrestre. No se han detectado casos desde 1978, excepto un caso en un perro en 2013, importado de un país endémico. Durante los últimos años se han llevado a cabo campañas destinadas a la vacunación de animales domésticos enfrente de esta enfermedad para evitar la infección y consecuentemente la transmisión humana.

Según datos del Departament de Salut, desde el 1 de enero hasta el 29 de julio, se han registrado a Cataluña 88 mordeduras o arañazos por parte de animales: 38 (43%) de perros y 22 (25%) de murciélagos, en línea con las notificaciones de años anteriores.

Cada año se reportan en la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC) más de un centenar de agresiones a personas por parte de animales. Estos ataques se producen mayoritariamente por perros (58%) y murciélagos (13%). El resto son de gatos, ratas, mascotas exóticas y otros animales salvajes.

Estos ataques suceden con más frecuencia durante el verano, es decir, en junio, julio y agosto, con el 11%, el 21% y el 14% del total de mordiscos , respectivamente. Muchos de los incidentes ocurren en viajes de turismo (22%) y, dentro de Cataluña, en la calle (16%), en el entorno doméstico (15%) y en caminos rurales (5%). Los países de destino turístico donde más incidentes de este tipo se reprimen son Tailandia (20%), Marruecos (16%), India (11%), Rumania (5%) y Bali (3,5%).

Una enfermedad mortal que necesita tratamiento postexposición para prevenirla

Este virus se transmite habitualmente por la saliva de animales infectados a través de mordeduras, arañazos o lamidos sobre heridas abiertas o mucosas. Los murciélagos son los principales portadores de la rabia en nuestro entorno.

Para prevenir el contagio de la enfermedad a personas contra que han sufrido una agresión por parte de animales considerados de riesgo, es necesaria la administración de inmunoglobulina anti-rábica y el seguimiento de una pauta vacunal, posteriormente a la exposición de riesgo. Este año, un 63% de las exposiciones notificadas en la XVEC ha requerido estas actuaciones ante la posibilidad de contagio.

Si se administra después del contacto de riesgo, la vacuna es eficaz para prevenir la enfermedad, pero una vez se desarrollan los síntomas, no hay ningún tratamiento para sobrevivir a la enfermedad, informan desde Canal Salut,

La consejería recomienda que, si una persona encuentra un murciélago, no lo toque aunque parezca inofensivo o herido y, en este caso, avise a los Agents Rurals para que gestionen la situación.

En caso de mordedura, arañazo o lamido de un animal considerado de riesgo, tanto en Cataluña como en cualquier otro territorio, además de lavar inmediatamente la herida con agua y jabón para reducir el riesgo de infección, hay que consultar con un centro asistencial para que valore las actuaciones necesarias.