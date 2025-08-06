El humo y el olor de quemado del incendio del sur de Francia llegan a varios municipios de Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El humo y el olor de quemado del incendio del sur de Francia llega a varios municipios de Cataluña, desde comarcas gerundenses hasta el Maresme. Hasta las 15 h, el 112 ha recibido 226 llamadas relacionadas con presencia de humo y olor de quemado vinculados al incendio del sur de Francia.

La mayoría de llamadas se han hecho desde el Maresme, pero también se han registrado en el Baix Empordà y el 8,74% en el Vallès Occidental. Protección Civil ha informado de que a estas alturas no hay ningún incendio forestal activo en Cataluña y que se trata de humo y cenizas provenientes del sur de Francia. Los Bomberos de la Generalitat han activado dotaciones para revisar el terreno, pero todos los casos han sido considerados como falsa alarma.

Se pide no llamar al teléfono de emergencias 112 para pedir información, y utilizarlo sólo en caso de necesitar ayuda. Entre los municipios donde se han registrado más llamadas vinculadas al olor de quemado o el humo procedente del incendio en Francia están Cabrera de Mar, Premià de Mar, la Roca del Vallès, Arenys de Munt, Mataró y Vallgorguina. También se han registrado en Sant Cebrià de Vallalta, Torroella de Montgrí, Llinars del Vallès, Santa Susanna, Palafrugell y Castell-Platja d'Aro.

Protección Civil también pide «extremar las precauciones» en caso de encontrarse en la región donde se ha declarado el fuego, avisa de que el incendio forestal que quema en el departamento francés del Aude continúa activo y recomienda informarse de las novedades a través de los canales de emergencias franceses.

Tráfico también ha informado de que a raíz del incendio forestal en Occitania está cortada la autopista A9, que enlaza con la AP-7, desde Perpiñán, e informa a pie de carretera en los paneles de mensajería de la AP-7. También recuerda que las autoridades francesas recomiendan evitar desplazamientos en esta zona.

Cerca de 13.000 hectáreas afectadas

El fuego declarado el martes por la tarde en Ribauta, una población situada entre Narbona y Carcasona, ha afectado ya a cerca de 13.000 hectáreas según ha informado a través de la red X la ministra francesa por la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher. Según ha dicho, es comparable a la superficie total que ha afectado a toda Francia durante el año 2024 y más de dos veces la superficie afectada en el 2023.