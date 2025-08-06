Las farmacias catalanas detectan que uno de cada tres pacientes tienen valores elevados de presión arterial

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las farmacias catalanas han detectado que uno de cada tres pacientes, el 33,5%, han presentado valores elevados de presión arterial, que podrían indicar un mal control de este indicador. Además, el 32,15% de estas personas no estaba tomando medicación.

Estas son dos de las conclusiones de la segunda edición de la campaña 'Mànigues amunt', impulsada por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña que se ha hecho en mayo de 2025, con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial.

Durante la campaña se han registrado 3.735 medidas de presión arterial a 1.537 pacientes diferentes. Además, se han hecho 1.430 encuestas. Los datos se han recogido a través de la plataforma Farmaserveis. Entre todos los pacientes medicados que han participado en la campaña, un 38,7% podrían considerarse como mal controlados, ya que presentaron valores compatibles con hipertensión arterial en el momento de la medida.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por parte de los pacientes que participaron, porque hasta un 91% de los encuestados han manifestado su voluntad de continuar con el seguimiento de la presión arterial en la farmacia.

La aplicación La Meva Farmàcia ha sido fundamental durante la campaña, porque hubo un aumento de las descargas y activaciones durante el mes de mayo. Este hecho ha consolidado la herramienta como un canal útil para el seguimiento de los datos de salud registrados desde la farmacia.

La edición de este año de la campaña 'Mànigues amunt' ha incrementado el número de farmacias autorizadas al servicio de hipertensión arterial. Asimismo, casi un 50% de los participantes corresponden a nuevos pacientes que han sido dados de alta al servicio.