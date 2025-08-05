Suspenden temporalmente el expediente disciplinario abierto a los tres mossos investigados por ayudar a Puigdemont

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La dirección de los Mossos ha suspendido temporalmente el expediente disciplinario que la División de Asuntos Internos abrió ahora hace un año a los tres agentes investigados penalmente por haber ayudado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a huir de Barcelona. Lo ha adelantado Vilaweb y lo han confirmado fuentes policiales a ACN.

Han argumentado que la decisión se ha tomado porque se ha agotado el plazo máximo en que puede mantenerse abierto un expediente de este tipo de acuerdo con la normativa interna del cuerpo. Así, han indicado que los agentes han reanudado su actividad a la espera de que haya una resolución judicial en la investigación por la vía penal.

Los hechos pasaron el 8 de agosto del año pasado cuando Puigdemont reapareció e intervino en un acto en el Arc de Triomf coincidiendo con el debate de investidura de Salvador Illa. Después de pronunciar su discurso, Puigdemont desapareció mientras todo el mundo creía que se dirigía al Parlament.

Los tres agentes fueron detenidos aquel mismo día por un presunto delito de encubrimiento. Aunque los tres mossos quedaron en libertad pocas horas después de ser arrestados, la División de Asuntos Internos del cuerpo les abrió un expediente disciplinario y los apartó del servicio mientras se instruía el caso.

Con respecto a la causa judicial, continúa abierta. La titular del juzgado número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, ha alargado medio año más la instrucción de la causa, a petición de la fiscalía y de la organización de extrema derecha Hazte Oír, que, conjuntamente con el partido de extrema derecha Vox, también ejerce de acusación.