Una empresa catalana ofrece «el mejor trabajo del verano»: buscan a un catador oficial de piscinas

El trabajo más refrescante del verano ya está aquí… y podrías hacerlo tú. La startup catalana Cocopool, especializada en el alquiler de piscinas privadas por horas, ha lanzado una original oferta de empleo para encontrar al primer Catador Oficial de Piscinas (CPO) de España. Se trata de un puesto remunerado con el que recorrer el país probando piscinas, generando contenido en redes sociales y asegurando que cada espacio cumpla con los estándares de calidad.

«El objetivo es que quienes reserven una piscina con Cocopool lo hagan con total confianza, sabiendo que ha sido verificada por una persona real», explica Gerard Xalabardé, CEO de la startup, que tiene su sede en Barcelona y opera en todo el país, incluida la provincia de Tarragona.

Durante los meses de agosto y septiembre, la persona seleccionada visitará piscinas en toda España —desde oasis urbanos hasta rincones secretos en plena naturaleza—, analizará la calidad del agua con un kit profesional y contará su experiencia en Instagram, TikTok o YouTube. Además, será la cara visible de Cocopool en eventos y entrevistas.

El puesto está remunerado con hasta 1.850 euros, e incluye gastos de desplazamiento, alojamiento, protección solar y flotadores. También se ofrecen bonificaciones según el rendimiento en redes sociales. «Es mucho más que un trabajo viral, es parte de nuestro compromiso con la calidad y con ofrecer experiencias únicas», añade Xalabardé.

¿Te interesa? La oferta ya está publicada en LinkedIn y también se puede aplicar a través del sitio oficial de la marca: https://cocopool.es/p/dreamjob